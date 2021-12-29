محافظ الغربية يوجه باستكمال مراحل تطوير المناطق السكنية في المحلة

أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المهندس أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، باستكمال كل خطط التطوير والرصف وشن حملات نظافة مكبرة بكل المناطق السكنية، حفاظا علي صالح المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

كما شدد محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه من رؤساء المدن، وعلى رأسها المحلة، بأهمية رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة موجه الطقس السيىء المحتملة، خلال الساعات الجارية.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء

من ناحية أخرى، باشر اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال التطوير الجارية بمدخل قرية البنوان بموجب الانتهاء من وضع طبقة «grc» على الأعمدة الخرسانية وواجهة البوابة التعريفية للقرية، بجانب عمل الديكورات والإضاءة الكاملة بالبوابة، ويُجرى عمل التشجير على جانبي مدخل القرية واستراحات المواطنين حسب جهود المشاركة الاجتماعية.

استمرار حملات النظافة الدورية

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى رفع كميات كبيرة من القمامة على كورنيش بحر شبين، التابع للوحدة المحلية لشبرا بابل، فضلا عن رفع تجمعات القمامة على ترعة سندسيس بنطاق الوحدة المحلية للمعتمدية، وكذلك أعمال رفع القمامة بقرية سامول.

الجدير بالذكر، أن رئيس المدينة العمالية عقد اجتماعا مع رئيسا حي أول وثان المحلة، لمناقشة مشروعات الرصف، ومباشرة كافة الأعمال بشكل دوري، ضمن خطط الدولة لدعم تطوير العشوائيات بعدد من المناطق السكنية.