محافظ الغربية يفتتح مسجدين في المحلة الكبرى بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، مسجدين بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتعمير المساجد، بحضور النائب عمرو السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ سيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

توسعة مسجد الأنوار لـ 500 متر بالمشاركة المجتمعية

وأشاد محافظ الغربية بمسجد الأنوار المحمدية بعزبة شيكارة، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 5 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية، حيث تم توسعته من 250 مترا إلى 500 متر، وتجهيزه بكافة المستلزمات، وفي ذات السياق افتتح المحافظ مسجد عزبة أبو الدهب والمقام على مساحة 560 مترا، وتم تجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

تحقيق محاور التنمية في ظل الجمهورية الجديدة

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات، فالمجتمع المدني والحكومة هما أهم أركان تحقيق محاور التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.