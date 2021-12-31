التحقيق في بلاغ يتهم معلمة بصفع طفل ورش الماء على وجهه بمدرسة لغات

بدأت جهات التحقيق فحص بلاغ تقدمت به والدة تلميذ في مدرسة «مصر الجديدة»، الرسمية المتيزة للغات، اتهمت فيه مدرسة اللغة الإنجليزية، بصفع تلميذ في الصف الرابع الابتدائي على وجهه ورش الماء عليه من زجاجة مياه، مؤكدة أن المعلمة أهانت التلميذ أمام زملائه.

مدرسة تتنمر بتلميذ في مصر الجديدة

وأكدت «بسمة هاشم»، والدة طفل مصر الجديدة في بلاغ تقدمت به إلى قسم شرطة مصر الجديدة حمل رقم 10431 إداري أن ابنها عاد من مدرسته باكيًا وعندما سألته أخبرها بأن مدرسة اللغة الانجليزية ضربته أمام زملائه وتعاملت معه بشكل مهين، وقامت برش الماء على وجهه بزعم أنه «شقي»، لافتة إلى أن تعامل المعلمة مع ابنها تسبب له في أضرار نفسية جعلته يدخل في نوبة بكاء أمام زملائه وفي المنزل.

شكوى للإدارة التعليمية

وأضافت والدة الطفل، أنّها تقدمت بشكوى إلى الإدارة التعليميمة التابعة لها مدرسة مصر الجديدة الرسمية المتميزة للّغات، ضد معلمة اللغة الإنجليزية واتهمتها بالتنمر بابنها والاعتداء عليه بالضرب وتعمد إهانته متوعدة بعدم ترك حق نجلها.

واقعة غسيل الكوبات

كانت النيابة العامة أحالت مُدرسة في الساحل إلى المحاكمة الجنائية أمام جنح الساحل بتهمة التنمر بطالب في واقعة عرفت إعلاميًا بـ«غسل أكواب الشاي»، قالت خلالها المُعلمة للطالب: «أنت مجنون وكمان عبيط»، وعندما طلب منها الاتصال بوالده اصطحبته إلى مديرة المدرسة التي حبست الطالب في مكتبها وطلبت منه أن يغسل «أكواب الشاي»، وعندما سقط أحدها من بين يديه سهوا ضربته بالعصا.