برلماني يشيد بقانون معاقبة التنمر على ذوي الهمم: نقلة حقوقية من الرئيس

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس السيسي، على قانون معاقبة المتنمر على ذوي الهمم بالحبس والغرامة، نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن القانون يحفظ كرامة ذوي الهمم من السخرية والتنمر من جانب البعض، ويكشف اهتمام الدولة بحياتهم وكرامتهم وإنسانيتهم.

نائب: قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رادع للمتنمرين

ونوه القطامي، في تصريحاته، بإصدار الرئيس السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث يعاقب القانون، المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس والغرامة، ليكون رادعا لهؤلاء الذي يتنمرون على ذوي الهمم، وهو قانون لم يصدر في مصر من قبل.

القطامي: الدولة تولي اهتماما بذوي الهمم

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي، تولي رعاية خاصة لذوي الهمم، وهناك 13 مليون مصري من ذوي الهمم يلقون كل رعاية واهتمام في هذا التوقيت، لأنهم جزء أساسي من الوطن، ولا بد من ضمان حصولهم على كل الخدمات وفرص العمل والحياة الكريمة وحضور الرئيس السيسي مؤخرا احتفالية ذوي الهمم، تأكيد لهذه الرؤية الإنسانية.

وتابع: «علاوة على إصدار الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تشريعات ضامنة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ما يؤكد أن ملف حقق الانسان في مصر بشكل عام، وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشكل خاص، يلقى كل رعاية من الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة».