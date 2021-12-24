لقاء الخميسي تواجه التنمر بعد حكاية «حتة من القمر»: مطلوب مننا المحبة

ما زالت الفنانة لقاء الخميسي، تواجه التنمر، حيث نشرت صور تجمعها بعدة أطفال يعانون من التنمر الذي يفرضه المجتمع عليهم، كما وجهت رسالة لجمهورها مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص مثلهم مثل غيرهم في المجتمع، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

لقاء الخميسي: أنا بحب الناس زي ما هي

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي، على الصور التي نشرتها على «فيس بوك»، قائلة: «أنا بحب الناس زي ما هي، بحب قلوب الناس القوية الطيبة، بحب ضحكة من القلب وحضن دافي»، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وأشارت الفنانة لقاء الخميسي، إلى أن كل الأشخاص مختلفين سواء كان هذا الاختلاف في الشكل أو في السلوك والتربية، قائلة: «إحنا كلنا مختلفين شكلًا وقلبًا وإحساسًا وتربية واعتقادًا».

الخميسي: كل اللي مطلوب مننا أننا نحب ونتقبل الآخر

وتابعت النجمة لقاء الخميسي حديثها عن اختلاف الأشخاص، أن لكل فرد في الحياة قصته الخاصة التي يجب أن نقدم لها الاحترام، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي أن نحكم على الأشخاص من خارجهم، لافتة: «قصص الناس للناس كل اللي مطلوب مننا المحبة والتقبل.. متخبيش وشك».

حكاية «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر ج2»

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، قدمت حكاية واجهت فيها التنمر أيضاً، وهي «حتة من القمر»، من مسلسل «زي القمر ج2»، حيث كانت الخميسي، خلال أحداث هذا العمل الدرامي تعاني من وحمة كبيرة في وجهها، وهو الأمر الذي كان يعرضها للتنمر ممن حولها، بالإضافة إلى تعرضها لمضايقات كثيرة في المجتمع.

وتُعد حكاية «حتة من القمر»، من مسلسل «زي القمر ج2»، من بطولة كلاً من: محمد العمروسي، ونور محمود، وأمجد عابد، ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من نجوم الفن، من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.