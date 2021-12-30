دراسة بجنوب أفريقيا: الجرعة المعززة من «جونسون» فعالة ضد «أوميكرون»

توصلت داراسة حديثة في جنوب أفريقيا، إلى أن تلقي جرعة مُعززة من لقاح «جونسون»، فعّالة بنسبة 84% في مواجهة متحور «أوميكرون»، أحدث سلالات فيروس كورونا، التي جرى اكتشافها بجنوب أفريقيا نهاية نوفمبر الماضي.

وكشفت وكالة أنباء رويترز عن تطعيم 69،092 متخصصا في الرعاية الصحية بجرعة ثانية من لقاح جونسون آند جونسون، في الفترة بين 15 نوفمبر و20 ديسمبر، وذلك في إطار التجارب التي تجريها كثير من الدول للتعرف على المتحور الجديد وسبل مواجهته.

تفاصيل الدراسة بشأن تأثير الجرعة المعززة للقاح جونسون على أوميكرون

وقال الباحثون الذين شاركوا في الدراسة إنّ حصول هؤلاء على جرعة واحدة من لقاح «جونسون»، يحول دون دخول المصابين بمتحور أوميكرون للمستشفى بنسبة 63% خلال فترة وجيزة من التطعيم بتلك الجرعة المعززة، وتصل النسبة إلى 84% بعد أسبوعين، ولفت الباحثون إلى أنّ تلك النسبة ترتفع إلى 85% في الفترة من شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة المعززة من لقاح جونسون آند جونسون.

باحثة مشاركة: الدراسة تؤكد أن لقاحات كورونا قادرة على حماية أرواح البشرية

وقالت «ليندا جيل بيكير»، إحدى المشاركات في الدراسة، إنّ النتائج تؤكد أنّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعّالة إزاء الغرض الذي صنعت من أجله، وهي حماية البشرية من الأعراض الخطيرة ومن مسببات الوفاة، فيما أظهرت دراسة أولية أن السلسلة الأولى من الحقن توفر حماية قليلة جدًا من التلوث بأوميكرون شديد العدوى، وفق رويترز.

وأكدت ليندا جيل بيكر أنّ جرعتين تُعيدان الحماية الكاملة ضد فيروس كورونا، إلا أنّ هيئة محلفي الدراسة لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم إعطائهم مزيد من الجرعات المعززة من لقاج جونسون آند جونسون أم لا.

الحصول على جرعة معززة يضاعف الأجسام المضادة من 4 إلى 6 مرات

وكانت شركة «جونسون آند جونسون»، أعلنت في سبتمبر الماضي، أن الجرعة المعززة من اللقاح فعّالة بنسبة 94% عند الحصول عليها بعد شهرين من الجرعة الأولى، بحسب دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت شركة جونسون وقتها أنّ الحصول على جرعة معززة من لقاح جونسون من شأنه مضاعفة الأجسام المضادة التي يكتسبها الجسم من 4 إلى 6 مرات، مقارنًة بالحصول على جرعة واحدة.