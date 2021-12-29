متحور أوميكرون يدفع السعودية للعودة إلى الكمامة والتباعد الاجتماعي

تزامن إعلان وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن تفعيل القرار الخاص بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، بداية من صباح غدٍ الخميس، 30 ديسمبر 2021، مع إعلان منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون عالميا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، وتحذيرها من خطورة سرعة انتشاره العالية جدا.

الصحة العالمية تُحذر من سرعة انتشار متحور أوميكرون: تتضاعف كل يومين

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن سرعة انتشار متحور أوميكرون تتضاعف كل يومين أو 3 أيام، مؤكدة ما يشكله ذلك من عبء على المستشفيات والأنظمة الصحية، لافتة إلى أن الدول أبلغت عن 5 ملايين إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، و44 ألف وفاة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، إن عدوى متحور أوميكرون سريعة الانتقال، إضافة إلى عدوى دلتا المستمرة، وتسببا معا في زيادة أعداد الإصابات في الكثير من البلدان.

السعودية تفرض الإجراءات الاحترازية بسبب متحور أوميكرون

وتتماشي هذه التقديرات لمنظمة الصحة العالمية مع ما جاء في القرار الذي أعلنته الداخلية السعودية اليوم، الذي أكدت فيه أنه تم اتخاذه بعد مراجعة تقارير صادرة عن السلطات الصحية المختصة بالمملكة، فيما يخص الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك زيادة أعداد المصابين في الفترة الأخيرة، علاوة على انتشار السلالات المتحورة، ومن بينها متحور أوميكرون، وحذرت وزارة الداخلية السعودية من اتخاذ إجراءات وعقوبات تجاه المخالفين، كما دعت جميع أفراد المجتمع لتلقي جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

وكانت السعودية قد أعلنت في الأول من ديسمبر الجاري، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، كشفت وزارة الصحة السعودية أن نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون بلغت 5.4 في المائة، فيما أوصت هيئة الصحة العامة «وقاية» بعدم السفر إلى الخارج إلا في حال الضرورة، مطالبة المواطنين والمقيمين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبًا لارتفاع معدل انتشار الفيروس في السعودية، وذلك حسبما نقلت جريدة الشرق الأوسط السعودية.

السعودية تفرض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين

ولذلك لم يكن غريبا أن تشير وزارة الداخلية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنّ القرار الأخير بإعادة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، يأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم.

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من السابعة صباح غد الخميس 30 ديسمبر 2021.

تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين

وأكد المصدر تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القاصدين، حسبما نقل الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين ووكالة الأنباء السعودية.