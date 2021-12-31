استعدادات مكثفة لتقلبات الطقس في الشرقية.. والمحافظ يتابع رفع مياه الأمطار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال مراجعة صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

انتشار مكثف لسيارات شفط المياه

وشدد محافظ الشرقية بالتزامن مع هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على المحافظة، على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

تجهيز البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها، وكذلك مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من حالة عدم الاستقرار في الطقس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.