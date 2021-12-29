مد أجل النطق بالحكم على امرأة وعشيقها.. متهمان بقتل الزوج في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على امرأة وعشيقها لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.

الزوجة وصديقها أغرقا الزوج في برميل مياه

تعود أحداث القضية رقم 7854 جنايات «صان الحجر»، المقيدة برقم 141 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «محمود .ي.ع.إ»، 37 عامًا، ومقيم بمركز فاقوس و «سمر.ص.ح.أ» 27 عامًا، ربة منزل ومقيمة في «النمروط» مركز فاقوس لاتهامهما بقتل الزوج المجني عليه «مصباح.ع.إ.م»، زوج الأولى مع سبق الإصرار.

صديق المجني عليه أقنعه بالغطس في برميل للتنقيب عن الآثار

وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي، أن الزوجة المتهمة تربطها علاقة غير شرعية بصديق زوجها المجني عليه، واتفقت على قتله وتنفيذًا لذلك استدرجه الأول لمنزله وأعد برميلا ممتلئا بالمياه بعد إقناعه بضرورة التدرب على الغطس لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن الآثار في المياه، فغطس المجني عليه برأسه حتى قاعدة البرميل، وأمسك المتهم الأول بقدميه للحيلولة دون خروجه من البرميل قاصدا قتله حتى توفي غرقا.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأقرت المتهمة بوجود علاقة غير شرعية مع المتهم القاني صديق المجني عليه زوجها، وأنهما اتفقا علي التخلص منه، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلي محكمة جنايات الزقازيق .