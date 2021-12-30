توزيع 1650 قطعة ملابس جديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، نظمت الجمعية معرضا لتوزيع الملابس والأحذية للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى المجفف وكفر الجنيدي والميساء وأبو متنا مركز ديرب نجم.

جاء ذلك بحضور كل من عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وصلاح سالم، رئيس مجلس مدينة ديرب نجم، ورضا عزالدين، مدير مركز المعلومات بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، ورضا عبدالواحد، مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بديرب نجم، وقيادات جمعية الأورمان.

توزيع 1650 قطعة ملابس جديدة بالمجان

وأوضح «شعبان» أنه تم توزيع 1650 قطعة ملابس جديدة وبالمجان، على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مضيفا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة الشرقية.

توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات صغيرة

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.