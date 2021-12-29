والدة الشاب ضحية الشهامة في الشرقية: مات في حضني.. كان سندي الوحيد

«مات في حضني.. شوفته غرقان في دمه.. ومقدرتش أعمل له حاجة»، بتلك الكلمات بدأت رضا علي نوري صاحبة الـ43 عاما، والدة الشاب علي غانم حديثها مع «الوطن» عن ابنها الراحل، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه أثناء محاولته إيقاف الاعتداء على خاله من رجل واثنين من أبنائه وتهدئة الموقف بين الطرفين، إلا أن الأمر تطور للاعتداء عليه وإصابته بعدة طلقات نارية ما أدى لوفاته.

الشاب يسقط غارقا في دمائه أمام أعين والدته

في ثوانٍ معدودة، سقط الشاب العشريني على الأرض غارقا في دمائه وسط شارع عام في الزقازيق، فيما تجلس والدته بجواره تحتضن رأسه بين ذراعيها تردد كلمات بصوت متقطع تترجاه ألا يرحل بعيدا عنها مرددة: «رد عليا يا علي.. متموتش يا حبيب أمك.. هتسيبني لمين يا علي»، وقبل أن يفقد الابن الوعي تلفّط بصعوبة قائلا: «ضربوني يا أمة.. قتلوني يا أمة».

والدة الشاب تروي تفاصيل مقتله

وتروي السيدة الأربعينية تفاصيل الواقعة قائلة: «مساء يوم السبت الماضي حدثث مشاجرة بين شقيقي وثلاثة من الجيران، أب وابنيه، وحاول ابني تهدئة الموقف وإيقاف الاعتداء بالضرب على خاله مطالبا الطرف الآخر بالهدوء وحل أي خلاف بطريقة سلمية، إلا أن الآخرين لم يستجيبوا له واعتدوا عليه وسددوا له 3 طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده وأصابه أحدهم بطلق ناري في الصدر».

وتابعت بينما تجهش بالبكاء: «ابني سقط على الأرض غارقا في دمائه وتجمع الأهالي وقاموا بنقله إلى مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية الجامعي وما أن وصلنا إلى المستشفى بدأ الأطباء يحاولون إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة»، لافتة إلى أنها رافقت أبنها منذ الاعتداء عليه حتى وتشييع جثمانه بمقابر الأسرة.

وأشارت إلى أن ابنها الراحل كان الوحيد لها: «مكانش ليا غيره، كان سندي وضهري انكسر من بعده.. توفي زوجي منذ 15 عاما وكان ابني في هذا الوقت عمره 7 سنوات وتوليت تربيته ورعايته وأكمل دراسته وحصل على دبلوم تجارة»، لافتة إلى أنه بدأ العمل منذ كان عمره 13 عاما لمساعدتها على تحمل نفقات المعيشة وكان بارا بها.

واختتمت حديثها قائلة: «أنا عاوزة حق ابني والقصاص من اللي قتلوه أمام عيني دون رحمة أو شفقة.. ذنبي إيه أتحرم من ابني الوحيد.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الله ينتقم منهم».

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بوفاة «علي . ع» 23 عاما مقيم بعزبة الحريري بمدينة الزقازيق إثر تعدي آخرين عليه. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة في عزبة الحريري؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين أب واثنين من أبنائه وخال المجني عليه، وأثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن خاله، قام المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ونارية ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بإصابته.

وتم ضبط اثنين من المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.