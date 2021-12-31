«الرعاية الصحية»: 3.7 مليون خدمة طبية و35 ألف جراحة ببورسعيد في 2021

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لأهالي محافظة بورسعيد، خلال عام 2021، والتي بلغت 3.77 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 43 منشأة صحية تابعة للهيئة تغطي كل أنحاء محافظة بورسعيد، منهم 9 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إضافة إلى 34 مركزًا ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية، على مستوى المحافظة.

وأوضح بيان الهيئة أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد، والتي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 1.48 مليون خدمة طبية، خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن خدمات طب الأسرة التي يتم تقديمها من خلال 34 وحدة ومركز رعاية أولية بالمحافظة تمثل 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، باعتبار وحدات ومراكز طب الأسرة هي نواة منظومة التأمين الشامل الجديدة.

هيئة الرعاية الصحية: 35 ألف عملية جراحية خلال 2021 بـ9 مستشفيات بمحافظة بورسعيد

واستكمل البيان، أنه تم إجراء أكثر من 35 ألف عملية جراحية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تشمل مستشفيات «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، الزهور، دار صحة المرأة، 30يونيو، التضامن، المبرة»، وتراوحت حدة العمليات التي تم إجراؤها خلال 2021 بالمحافظة إلى عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة فضلًا عن التدخلات الجراحية فائقة الدقة أو التي التي تحتاج مهارة خاصة في الإجراء التي تم إجراؤها لأهالي بورسعيد متابعا أنه تم تقديم 388 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات السالف ذكرها، وذلك في كافة التخصصات الطبية، حتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم الانتهاء من منظومة الأشعة والمعامل «Lis/ pacs»، إضافة إلى الانتهاء من 100% من أعمال الميكنة والتحول الرقمي داخل 43 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، خلال عام 2021، بما يؤهلها لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لقاطني إقليم القناة كله.

أكثر من 680 مواطن ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن معدلات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تخطت 680 ألف مواطن، مشيرًا إلى إجراء الفحص الطبي الشامل المجاني لـ470 ألف منتفع ببورسعيد، حتى الآن، مشيرًا إلى فحص 92 ألف طالب ضمن حملة الفحص المدرسي ببورسعيد خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة بورسعيد، هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي انطلقت المنظومة بها في نوفمبر 2019، مؤكدًا على أن منظومة التأمين الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030، مؤكدًا على مساندة القيادة السياسية والحكومة المصرية بقوة لهذه المنظومة؛ إذ إنها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك لأن المنظومة الجديدة تستهدف تغطية الأسرة المصرية كاملة، بما يحقق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز.