3 فئات مستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. الكشف والعمليات مجانا

تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي.

ويُعد البرنامج مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

وأوضحت وزارة الصحة أن البرنامج يقدم خدماته بالمجان، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي، وذلك لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، والمستفيدين من دعم «تكافل» وأسرهم، إضافة إلى مستحقي دعم «كرامة».

4500 وحدة ومركز طبي و350 مستشفى لتقديم الخدمات المجانية

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يمكن الحصول عليها من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عاما وتخصصيا ونوعيا، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

تقديم 675 ألف خدمة طبية لأسر منتفعي برنامج «تكافل»

وأشارت إلى استفادة منتفعي برنامج «تكافل» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من ستمائة وخمسة وسبعين ألف خدمة طبية، إذ يتم رصد تردد أسر البرنامج على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال 5200 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت «الصحة»، في بيان صادر عنها، استمرار تقديم الخدمات الصحية في دور الرعاية للشباب والمسنين ودور الرعاية، بطريقة لائقة، في إطار برامج التكامل الصحي الاجتماعي للفئات المستنفعة من وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا على استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعي لدى الأسر الأولى بالرعاية بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.