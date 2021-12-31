دعاء آخر جمعة في 2021.. يتزامن مع نهاية العام

يودع العالم عام 2021 بعد ساعات من الآن، ويستقبل عامًا جديدًا 2022، وهو ما يجعل الكثيرين يبحثون عن دعاء آخر جمعة في 2021 بهدف وداع العام الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وهو التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك شهدت محركات البحث على «جوجل»، عمليات بحث كثيرة عن دعاء آخر جمعة في 2021.

دعاء آخر جمعة في 2021

وحول دعاء آخر جمعة في 2021 فإن نهاية عام 2021 ستتزامن مع يوم الجمعة، وهو اليوم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بفضائل عديدة، يمكن للمرء أن يستغلها أكثر في آخر جمعة 2021 فكما ورد عن النبي محمد صلى الله علي وسلم «إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيّام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات، ويمحو فيه السّيّئات، ويرفع فيه الدّرجات، ويستجيب فيه الدّعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيهِ الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيهِ عتقاء وطلقاء من النّار، ما دعا فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته إلاّ كان حقّاً على الله عزّوجلّ أن يجعله من عتقائه وطُلقائه من النّار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً وما استخفّ أحد بحرمته وضيع حقّه إلا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلاّ أن يتوب».

دعاء آخر جمعة في 2021

ويمكن الاستعانة بعدد من الأدعية الوارة من الكتاب والسنة، ضمن دعاء آخر جمعة في 2021 وكذلك الأذكار ومنها: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»، «اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي».

ويمكن ترديد دعاء آخر جمعة في 2021: «اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم أنته وحلمت فيها عني بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعتني إلى التوبة جرأتي على معصيتك فإني أستغفر فاغفر لي»، «اللهم اجعله بداية فرح ونهاية كل هم يارب أستودعك أمي وأبي وكل أحبابي وأيامي القادمة فاجعلھا حاملة الخير والفرح والتوفيق يارب».

دعاء يوم الجمعة

وللاستفادة من تزامن يوم الجمعة مع نهاية العام، يجب اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الأذكار يوم الجمعة وكثرة الأدعية لأن هناك ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده، كما ورد عن النبي، فلقد كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من أكثر الناس تضرعًا إلى الله وله العديد من الأذكار التي يرفع بها يديه إلى سبحانه وتعالى يوم الجمعة، لأنه من أفضل الأيام وبه ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، أنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

وأوضحت الإفتاء أن هناك اجتهادات وأقوال كثيرة في ساعة الإجابة يوم الجمعة، لعل أصحها قولان، الأول «من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: «قال لي عبدالله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»، أخرجه مسلم في صحيحه.

أما القول الثاني في ساعة الاجابة يوم الجمعة بعد العصر، وهذا الأرجح، وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، مستدلا بحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر».