10 آيات أوصى بها النبي يوم الجمعة: تحميك من الفتنة

أوصى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم-، بقراءة 10 آيات قرآنية يوم الجمعة لها آثر عظيم وعائد كبير على من يقرأها، حتى تحميه فتنة الدجال، ويبحث الكثيرون عن هذه الآيات التي أوصى النبي بقراءاتها يوم الجمعة، وهو ما حرصت دار الإفتاء المصرية، على توضيحه ضمن 7 سنن وردت هم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُستحب أن يقوم بها المُسلم.

عشر آيات أوصى بها النبي

وقد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

ووضحت دار الإفتاء المصرية، السنن السبع التي وردت عن النبي واختص بها يوم الجمعة والتي جاءت كالتالي:

- الاغتسال

- التطيب

- لبس الجميل

- التسوك

- التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة

- قراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

آيات سورة الكهف

وجاءت الآيات العشر التي اوصى بها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، في سورة الكهف كالتالي: «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿101﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿102﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿103﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿104﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿105﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿106﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿107﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿108﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿109﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿110﴾».

الآيات الأولى من سورة الكهف

وقد ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أكثر من شيء، فقد قال أبي الدرداء إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» أخرجها الترمذي وصححه.

وجاءت الآيات الأولى من سورة الكهف: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۜ ﴿1﴾ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿2﴾ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿3﴾»

فضل سورة الكهف يوم الجمعة

وحول فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد في ذلك الأمر الكثيرعن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في قول رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

كما جاء في قول النبي -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ويستحب قراءة سورة الكهف في وقت محدد يوم الجمعة، حيث أن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، بداية من غروب الشمس في يوم الخميس وحتى غروب الشمس يوم الجمعة، وهو ما أوضحه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأها ليلة الجمعة»، فهي تدخل في الوقت الذي يجوز فيه القراءة ويمتد الوقت إلى غروب شمس يوم الجمعة.