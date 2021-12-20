دعاء الفرج من الأدعية الصحيحة لتفريج الهم والكرب وضيق الصدر

يتعرض البعض إلى مواقف تعكر صفه مما يعجله يشعر بضيق الصدر ولا يدري ماذا يفعل، لكن رسول الله جاء ليعلم أمته الدين الإسلامي الصحيح، ووصى النبي أمته بالدعاء حيث قال رسول الله «إن الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وتستعرض «الوطن»، في هذه السطور، دعاء الفرج من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أدعية الفرج

قال الداعية الشيخ أحمد صبري، من علماء وزارة الأوقاف، إن الدعاء له أثر كبير على المسلم ويغير الدعاء حال المسلم، كما أن القرآن فيه شفاء لما في الصدور، ومن الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي لتفريج الهم والكرب «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر».

وأضاف الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الرسول أوصى بالدعاء دائما لأن الله يحب أن يرى عبده في حاجة له ويدعوه دائما، ومن الأدعية الصحيحة لتفريج الهموم « اللهم أَنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأن على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»

دعاء الفرج والكرب الوارد عن النبي

وأشار الداعية أحمد صبري، إلي أنت المسلم إذا شعر بضيق في صدره أن يدعو «لا إِله إِلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».