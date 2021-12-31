الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم ببدء العام الميلادي الجديد

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2022، حيث أعرب في برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم.

الرئيس بعث ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، جاء فيها: «الأخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2022 يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار».

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهنانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء.