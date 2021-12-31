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محمود مسلم

القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

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الوطن
12:25 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
رئيس المجلس القومي للمرأة

رئيس المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

مايا مرسي: نتطلع لمزيد من الإنجازات في العام الجديد

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، في بيان لها، عن خالص تمنياتها لرئيس الجمهورية بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة:«ونحن نستقبل عاماً جديداً نتطلع أن يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كافة المستويات  في طريق البناء والتنمية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

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