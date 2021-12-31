%31 ارتفاعا في صادرات مصر من الأدوات الصحية.. ألمانيا أول المستوردين

ارتفعت صادرات مصر من منتجات الأدوات الصحية بنسبة 31% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام 2021، وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات تلك المنتجات بلغت 134 مليون دولار، مقارنة بـ103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات، أن ألمانيا جاءت على رأس الأسواق التي استوردت أدوات صحية من مصر بقيمة 39.6 مليون دولار، مقارنة بـ35.3 مليون دولار، وبنمو 12%، تلتها أسواق بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 21.7 مليون دولار.

وجاء السوق الليبية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.8 مليون دولار، مقارنة بـ 3.8 مليون دولار، وبنمو 104%، وهو ما يعود إلى مشروعات إعادة الإعمار التي بدأتها ليبيا مؤخرا، ورفعت الطلب على منتجات مواد البناء بشكل عام.

إيطاليا في المرتبة الرابعة

وبحسب البيانات، جاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 7.4 مليون دولار، مقارنة بـ3.8 مليون دولار وبنسبة نمو 57%، ثم تركيا بقيمة 6.3 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون دولار، وبنمو 17%، وفرنسا بقيمة 6.2 مليون دولار، مقابل 5.2 مليون دولار، وبنمو 19%، والأردن بقيمة 4.9 مليون دولار مقابل 2.9 مليون دولار وبنمو 65%، ثم السعودية بقيمة 3 ملايين دولار، تراجعا من 3.5 مليون دولار، بنسبة هبوط 16%.

أمريكا وجنوب أفريقيا ضمن القائمة

وأشارت البيانات إلى أن السوق الأمريكية جاءت في المرتبة التاسعة في قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية، بقيمة 2.7 مليون دولار، مقابل 1.1 مليون دولار للفترة المقابلة، وبتراجع 136%، ثم جنوب أفريقيا بقيمة 2.7 مليون دولار، مقابل مليون دولار، وبنمو 175%، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 2.6 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار، وبنمو 77%، ورومانيا بقيمة 2.2 مليون دولار، وكينيا بقيمة 1.9 مليون دولار، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار، وبنسبة نمو 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.