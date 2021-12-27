حصاد البترول 2021.. مصر الثانية عالميا في صادرات الغاز وتوقعات باكتفاء ذاتي قريب

شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تحولات جذرية ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، في ضوء توجهات الدولة المصرية بالإسراع في خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات، مع منح عدد كبير من امتيازات الحفر والتنقيب عن البترول لكبرى الشركات العالمية، وتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع، سعيا لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق المحلية مع التوسع في توصيل الغاز في مختلف المحافظات، وتطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر البترولية، فضلا عن الاتجاه للتصدير بما يخدم رؤية الدولة الاستراتيجية في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2%

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع البترول، حيث كشف التقرير عن تحسن إنتاج الثروة البترولية (زيت خام - غاز طبيعي)، لافتا إلى أبرز مؤشرات الثروة البترولية، حيث زاد إجمالي إنتاجها بنسبة 8,4%، ليسجل 82.4 مليون طن مكافئ عام 2021 مقارنة بأكثر من 76 مليون طن مكافئ عام 2020، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2%، حيث سجل 53,1 مليون طن في 2021 مقارنة بـ45,3 مليون طن عام 2020.

مصر ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم

وجاء في التقرير ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة، عن أنّ مصر ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما سجلت مع عودة مصنع دمياط للعمل في فبراير 2021 زيادة بتدفقات الغاز المسال قدرها 9 أضعاف مقارنة بالعام السابق.

من جانبه، أشاد البنك الدولي بمشروع توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل في مصر، وتأثيرها على حياة ملايين المصريين، حيث جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، كما أدى إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي وتغطية صعيد مصر.

بدورها، توقعت بلومبرج أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023، بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصافي جديدة، كما أوضحت أنّ مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشاف حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وسعيها لأن تصبح مركزا رئيسيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، بينما تتوقع فيتش أن يستمر الأداء القوي لقطاع النفط والغاز المصري، بالنظر إلى الاستثمارات الحديثة بالقطاع وزيادة طاقة التكرير.

وأورد التقرير جهود تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج، مشيرا إلى توقيع 7 اتفاقيات بترولية بواقع استثمارات بأكثر من 1,2 مليار دولار كحد أدنى، في حين بلغ إجمالي منح التوقيع غير المستردة 16 مليون دولار، فضلا عن أنّه جار حفر 14 بئرا.

11 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات 5.3 مليار دولار

وإضافة إلى ما سبق، أوضح التقرير أنّه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بواقع استثمارات بأكثر من 5.3 مليار دولار كحد أدنى، وإجمالي منح توقيع بقيمة 177.3 مليون دولار، في حين سيتم حفر 39 بئرا،

52 كشفا للبترول والغاز

وأضاف التقرير أنّه تم تحقيق 52 كشفا للبترول والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية بواقع 39 للزيت الخام، و13 للغاز، كما تم توقيع 17 عقد تنمية للصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح تبلغ 7 ملايين دولار.

وعلى صعيد توفير الاحتياجات المحلية من الغاز والمنتجات البترولية، أشار التقرير إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة 6.3%، حيث وصل إلى 75.8 مليون طن مكافئ عام 2021 مقارنة بـ71,3 مليون طن مكافئ عام 2020.

وبالنسبة لمحطات التموين وخدمة السيارات، أوضح التقرير أنّه جرى تشغيل 110 محطات جديدة حتى نوفمبر 2021 ليصل الإجمالي إلى 3890 محطة، كما جرى إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات.

وفيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ذكر التقرير أنّه جرى 18 مركزا جديدا حتى نهاية نوفمبر 2021، ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزا، كما جرى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في مراحلها كافة، بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

توصيل الغاز الطبيعي لـ12.9 مليون وحدة في 2021

أما بالنسبة لجهود توصيل الغاز الطبيعي، أظهر التقرير زيادة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 10.3%، حيث وصلت إلى 12.9 مليون وحدة عام 2021 مقارنة بـ 11.7 مليون وحدة عام 2020، بينما زاد توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية بنسبة 185.5%، لتصل إلى 2358 مخبزاً عام 2021 مقارنة بـ 826 مخبزاً عام 2020، بالإضافة إلى توصيله إلى 2000 مستهلك تجاري و100 مصنع، وكذلك توصيله لأول مرة إلى 75 منطقة جديدة.

وتناول التقرير الحديث عن مشروعات قطاع البترول في إطار المبادرات الرئاسية، لافتا إلى مبادرة حياة كريمة لتطوير القري والنجوع الأكثر احتياجا، والتي تم خلالها حتى الآن توصيل الغاز الطبيعي لـ96 قرية، ويجري توصيله لـ241 قرية، حيث من المستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزا و1436 قرية، كمرحلة أولى من المبادرة التي تستفيد منها 4.1 مليون وحدة سكنية.

وبالنسبة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في إطار المبادرات الرئاسية، أوضح التقرير أنّ السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط زادت بنسبة 19,5%، حيث وصل عددها عام 2021 إلى 405 ألف سيارة مقارنة بـ339 ألف سيارة عام 2020، وزاد عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي بنسبة 117%، لتصل إلى 530 محطة عام 2021 مقارنة بـ244 محطة عام 2020، ويجري تشغيل 126 محطة جديدة.

تشغيل فعلي لأول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط

كما جرى التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، والتي تتميز بجاهزيتها لتموين 500 سيارة كل 12 ساعة، وترتفع لـ 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء.

وعلى صعيد ذي صلة، أوضح التقرير زيادة متوسط المبيعات الشهري من الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 38.5%، حيث وصل إلى 72 مليون م3 عام 2021 مقارنة بـ52 مليون م3 عام 2020، علما بأنّ زيادة المبيعات تأتي نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعي المضغوط.

وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى المشروعات البترولية (مشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز)، موضحا وصول إجمالي استثمارات تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز إلى 4.2 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أورد التقرير أبرز مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز، وهي مشروع استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة - حقل ريفين)، والذي يبلغ إجمالي الاستثمارات به نحو 4 مليارات دولار، فيما يستهدف وصول حجم إنتاجه لـ850 مليون قدم مكعب غاز، و24 ألف برميل متكثفات يوميا، علما بأنّ إنتاج المشروع بدأ في يناير 2021.

استثمارات مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء وصلت لنحو 87 مليون دولار

يأتي ذلك بينما بلغ إجمالي استثمارات مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) حوالي 87 مليون دولار، والذي يصل إجمالي إنتاجه من الغاز الطبيعي لـ 45 مليون قدم مكعب يومياً، علماً بأنه تم بدء الإنتاج من البئر الأول في ديسمبر2021.

كما تطرق التقرير إلى أبرز مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، وهي إنشاء رصيفين بحريين بالشركة العامة للبترول بإجمالي استثمارات بلغ 60.4 مليون دولار، وبهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة (HH2،SE Alhamd)، وتم خلاله إنشاء 4 خطوط بحرية بإجمالي أطوال 25 كم للحقلين، ودخلت آبار HH2 على خط الإنتاج في يناير 2021، بينما دخلت آبار SE ALHAMD على خط الإنتاج في أبريل 2021.

ومن بين مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، أشار التقرير إلى مشروع إنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو، والذي يبلغ تكلفته الاستثمارية 27 مليون دولار، وتصل سعته التخزينية إلى 630 ألف برميل، بينما يهدف إلى استيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، علما بأنّه جرى الانتهاء من تنفيذه في مارس 2021.

وبشأن مشروعات التكرير، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وهي مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، والذي يبلغ إجمالي الاستثمارات به 450 مليون دولار، ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف منه 800 ألف طن سنويا، علما بأنّه افتتح في 22 ديسمبر 2021.

وعلى سياق متصل، جاء في التقرير أنّ إجمالي استثمارات مشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول وصل إلى 61 مليون دولار، ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف منه 396 ألف طن سنويا، علما بأنّه تم بدء التشغيل التجريبي له في نوفمبر 2021.

وبالنسبة لأبرز مشروعات التكرير الجاري تنفيذها، أشار التقرير إلى مشروع استكمال توسعات معمل تكرير ميدور، الذي يبلغ إجمالي تكلفته 2.4 مليار دولار، ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، ومشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.9 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 2.5 مليون طن سنويا طاقة تغذية لتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

1.8 مليار دولار تكلفة استثمارية لتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول

وفيما يتعلق بمشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول، أوضح التقرير أن تكلفته الاستثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 1.5 مليون طن سنوياً طاقة تغذية من المازوت، كما تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط إلى 6 مليارات جنيه، وطاقته التصميمية إلى 5 مليون طن خام سنوياً.

وأظهر التقرير ما تم على صعيد مشروعات البتروكيماويات، موضحا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الصدد، وهي مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 7.5 مليار دولار، ويهدف إلى تنمية المنطقة الاقتصادية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض.

ووفقا للتقرير، فإنّ طاقة المشروع تصل لنحو 4 ملايين طن من الزيت الخام المستورد، لإنتاج 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، و1.2مليون طن سنويا من المنتجات البترولية.

217 مليون يورو التكلفة الاستثمارية لمشروع MDF

وأشار التقرير إلى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 217 مليون يورو، ويستهدف إنتاج 205 آلاف م3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF.

وكذلك ورد في التقرير مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول)، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 119 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 87 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد، و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

وتطرق التقرير إلى مشروع تأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات، والذي تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منه 1.6 مليار دولار، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج.

وكشف التقرير عن أبرز ما تم بمحور مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى مشروع إنشاء صهاريج تخزين خام بمناطق (عجرود، ورأس غارب، ورأس بدران، ورأس شقير)، والذي يصل إجمالي تكلفته إلى 19 مليار جنيه، ويهدف إلى إنشاء 29 مستودعا للزيت الخام بسعة 32 مليون برميل.

وذكر التقرير أنّه جرى إنشاء مستودعين للخام بمحطة قارون بسعة 20 ألف م3، وإجمالي استثمارات بلغ 195 مليون جنيه، إضافة إلى تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال يبلغ 295 كم، وإجمالي تكلفة بلغ 1.6 مليار جنيه، وتشغيل 5 خطوط لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي، بإجمالي أطوال يبلغ 185 كم، وإجمالي تكلفة بلغ 3 مليارات جنيه.

أما عن مشروعات الثروة المعدنية، ذكر التقرير أنّه جرى توقيع 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب، لصالح 7 شركات عالمية و4 مصرية، في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات بلغ 57 مليون دولار، كما وصلت قيمة مبيعات 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال عام 2021 إلى 748 مليون دولار.

وجرى تأسيس شركة إيقات لمناجم الذهب، بحجم استثمارات بلغ أكثر من مليار دولار بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، والتي يصل احتياطي الذهب بها لأكثر من مليون أوقية، علما بأنّ متوسط تركيز الذهب في الطن يبلغ 1.5 جرام.

واستعرض التقرير عددا من الإشادات الدولية بقطاع البترول المصري، ومنها حصول هذا القطاع ممثلا في شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3.