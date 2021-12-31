«الأرصاد» تحذر من طقس السبت: أمطار غزيرة تصل حد السيول ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا السبت أول أيام العام الجديد 2022، إذ أنه من المتوقع أن يسود مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 : 70 % تقريبا على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مرتفعات من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، كما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 : 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة نهارا.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 16 12

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 17 12

بورسعيد 17 11

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 13

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 10

بني سويف 17 09

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14