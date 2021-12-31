تحذير من التنمية المحلية للمواطنين بشأن سوء حالة الطقس.. إلزموا منازلكم

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الإاستعداد بكل المحافظات والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات لمتابعة التعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، وشدّد على استمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات والتعامل مع الأحداث الطارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

التعامل مع الأمطار

و قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ كل الإجراءات تتم على أرض الواقع للتعامل مع تراكمات الأمطار وإزالة أي أضرار تنجم عنها، وعلى رؤساء الأحياء وشركات مياة الصرف الصحي الانتشار ميدانيا وتوزيع المعدات حسب الأماكن المخصصة لها للتعامل مع أي طارئ ومتابعة أعمدة الإنارة وعدم السماح بوجود أعمدة مفتوحة أو أسلاك مكشوفة من أجل سلامة المواطنين والمارة.

إرشادات للمواطنين

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة إرشادات للمواطنين منها تهدئة السرعة على الطرق وعدم التواجد أسفل الاشجار أو شرفات المنازل خاصة القديمة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وعدم النزول للشارع إلا في حالة الضرورة خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية لمعاونة شركات الصرف الصحي للقيام بمهامها وسحب تراكمات المياه، وناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة.

فرق طوارئ بالأحياء

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية وسقوط الأمطار، داعيا المواطنين إلى عدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى، وأشار إلى متابعة فرق الطوارئ لتغطية كافة أحياء القاهرة والتنسيق المستمر بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، والتركيز على المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات.