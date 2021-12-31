الطقس السيئ يقلل إنتاجية المحاصيل ويرفع أسعار الكوسة والخيار

تسببت التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، في زيادة أسعار «الملوخية والكوسة والفلفل الأخضر والخيار»، فيما حافظت السلع الاستراتيجية كالطماطم والبطاطس والبصل والفاكهة على استقرارها في الأسواق.

الطقس السيئ قلل إنتاجية بعض المحاصيل

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إنّ الصقيع هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الخضروات خلال الأيام الحالية، لافتًا إلى أنّ الطقس السيء أدى إلى انتشار الآفات وساهم في تقلص إنتاجية معظم المحاصيل.

وأضاف أن بعض المحاصيل تأثرت بشدة من الصقيع وقلص إنتاجيتها ومنها «الخيار والكوسة والملوخية والفلفل والخيار»، وأفاد أن هناك وفرة في المعروض من المحاصيل الاستراتيجية تجعل أسعارها مستقرة.

أسواق الجملة تعاني من التقلبات الجوية

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أنّ وارد أسواق الجملة مستقر من جميع المحاصيل فيما عدا «الملوخية والفلفل والخيار والكوسة»، ما أدى إلى زيادة أسعارها بسبب تراجع الكمية المعروضة.

وأضاف أن وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة والغرف التجارية شكلوا غرفة عمليات مهمتها العمل على توفير السلع والمنتجات، ووقف أي ارتفاع في الأسعار من خلال طرحها في المنافذ المختلفة بأسعار مناسبة لعدم استغلال التجار.

أسعار الخضر والفاكهة

يباع كيلو الطماطم بـ2.5 جنيه، والبطاطس بسعر 3.5 جنيه والكوسة بسعر 10 جنيهات، والفاصوليا بسعر من 7جنيهات، والخيار 7جنيهات، والفلفل 6 جنيهات والبصل بـ10 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، ويباع العنب بسعر يتراوح بين 8 و10 جنيهات، والتفاح يباع بسعر يتراوح بين 15و25 جنيها، والقلقاس يباع بـ 4 جنيهات للكيلو والبرتقال يباع بسعر يتراوح بين 4 و 5 جنيهات، والجوافة تباع بسعر 6 جنيهات .