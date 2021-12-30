تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية وصقيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءا من غدٍ الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، حتى الأحد 2 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ، واضطرابا في الأحوال الجوية بدءا من الخميس.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الجمعة طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

بالإضافة إلى وجود حالة من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة

كما توجد فرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات مقطعة.

وكشف بيان الأرصاد، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية يوم السبت، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ةالطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.