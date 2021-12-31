أصوات من السماء.. مسابقة في الأذان وتلاوة القرآن

تحت رعاية الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، تنطلق الدورة الأولى من المسابقة الدينية «أصوات من السماء»، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب المصرية من جميع الأعمار في تلاوة القرآن الكريم.

المسابقة لاختيار أجمل الأصوات

وقال قنديل إن هذه المسابقة لاختيار أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني والأذان، تأتي في وقت حبا الله تعالى مصر بقيمة روحانية كبيرة تجلت في كونها مهبطاً للأنبياء والرسل، ثم إن مصر هي بلد الأزهر أكبر قلاع الإسلام في الأرض بقيمه السامية والوسطية والاعتدال، فكان طبيعيًا أن يخرج من هذا الفيض الرباني الكريم علماء في شتى فروع الدين لهم إسهاماتهم؛ وكذا عدد كبير من الشيوخ الأجلاء حفظة كتاب الله وقُراء القرآن الكريم، والمؤذنين الذين ذهبت أصواتهم الطيبةُ إلى أقاصي الأرض وعلموا العالم، فكانوا خير وسيط ينقل كتاب الله والذكر الحكيم عبر حناجرهم الذهبية.

تشجيع شباب القراء والمرتلين في أنحاء الجمهورية

وأضاف أن مصر لم تزل زاخرة بأبنائها من الأجيال اللاحقة والمتتابعة المتعلقين بهذا الفيض الإلهي والذين يمثلون امتدادًا طيبا وأصيلا للرواد الأُول من شيوخ التلاوة والتجويد الأوائل، فإن تشجيع شباب القراء والمرتلين في أنحاء الجمهورية من شمال الدلتا إلى أقصى الصعيد، عبر مسابقة «أصوات من السماء»، بمثابة خطوة نسعى من خلالها إلى الاحتفاء بالحناجر الذهبية في رحاب الذكر الحكيم، آملين أن يمتد حبل المواهب إلى أبعد الآفاق.

فروع المسابقة

وسوف تقام المسابقة في فروع: «1 - ترتيل وتجويد القرآن الكريم 2 - الإنشاد الديني والابتهالات 3 - الأذان»، حيث سيتم استقبال فيديوهات مصورة للمتسابقين من محافظات مصر في الفترة من أول يناير، حتى 15 يناير لعام 2022، على أن ترسل الأصوات المشاركة تسجيلاتها في المجالات المختلفة على الصفحة الرسمية للدكتور خالد قنديل بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الفترة المحددة، وسوف تُقيَم الأصوات من خلال لجنة تحكيم متخصصة من علماء وشيوخ التلاوة والتجويد، وبعد انتهاء لجنة الاستماع من أعمالها وتقييم الاصوات، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 31 يناير 2022 وتحديد موعد تكريمهم في حفل كبير بحضور لجنة التحكيم واستلام الجوائز المالية المقررة.