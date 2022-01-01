ابنة مايكل جاكسون ممثلة في فيلم «Sex Appeal»

تخوض عارضة الأزياء الأمريكية باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، تجربة التمثيل في فيلم جديد بعنوان «Sex Appeal» المذاع على منصة «Hulu» الإلكترونية، المقرر إصداره في 14 يناير الجاري، والذي يشارك في بطولته مجموعة من الممثلين الشباب من بينهم ميكا عبدالله، جيك شورت وماسون فيرسو، ومن إخراج تاليا أوستين.

طرح فيلم «Sex Appeal» على منصة «Hulu» في 14 يناير

وعن خططتها في السنة الجديدة، أوضحت باريس جاكسون البالغة من العمر 23 عاما، أنها لا تفكر في الأمر بهذه الطريقة، قائلة: «أنا فقط آخذ كل شيء يوما بيوما في كل مرة، بهذه البساطة»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

باريس جاكسون عن خططتها الموسيقية في 2022: «مفاجأة»

وعلى خطى والدها، تعد «جاكسون» أيضًا ضليعة في الموسيقى، حيث أصدرت ألبومها الأول بعنوان «Wilted» في 2020، بينما كان يُعتقد أن الألبوم الشعبي المستقل كان بداية مشرقة، أشارت ابنة مايكل جاكسون عندما سُئلت عن نوع الموسيقى التي تخطط لها لعام 2022، قالت إن موسيقاها القادمة مفاجأة وبمثابة صوت جديد.

تعتبر باريس مايكل جاكسون، عارضة أزياء أمريكية بالإضافة إلى كونها ممثلة ومغنية وموسيقية، هي الطفلة الثانية والابنة الوحيدة لمايكل جاكسون وديبي رو، في عام 2020، وقع جاكسون صفقة مع شركة «Republic Records»، وتم إصدار أول أغنية منفردة لها بعنوان «Let Down» في 29 أكتوبر 2020، ثم صدر ألبومها الأول «Wilted» في 18 نوفمبر من العام نفسه.

في 22 أبريل 2021، أفيد بأن جاكسون انضمت إلى فريق عمل الموسم العاشر من سلسلة الرعب «FX» في دور لم يكشف عنه، كما لعبت دور البطولة في دور «مايا» في القصة الأولى من سلسلة قصص الرعب الأمريكية «American Horror Stories»، والتي عرضت لأول مرة في 15 يوليو 2021.

وواجهت ابنة مايكل جاكسون مشكلات نفسية عديدة، خلال فترة نشأتها، حيث بحلول سن 15 عاما كانت مدمنة للمخدرات عن طريق الحقن الوريدي، وحاولت الانتحار عدة مرات، تم إرسالها بعد ذلك إلى مدرسة علاجية في ولاية يوتا، ونجحت بعد ذلك في التغلب على الاكتئاب.