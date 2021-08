في ذكرى ميلاده الـ 63.. تسجيل جديد يعيد مايكل جاكسون للحياة

تمر اليوم الذكرى الـ63 لميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون، الذى رحل عن عالمنا في 2009 عن عمر ناهز الـ 50 عاما، وبالرغم من مرور كل تلك السنوات على الرحيل مازال يحتفظ بأرقام قياسية لم يحطمها أحد من بعده.

بعد 12 عاما على رحيله.. مايكل جاكسون يحقق رقما قياسيا جديدا

وسجل مايكل جاكسون رقما قياسيا جديدا بألبومه الغنائي «Thriller»، الذي حصل الأسبوع الماضي على الشهادة البلاتينية للمرة الرابعة والثلاثين، وهو الألبوم الذي تم إصداره في 30 نوفمبر 1982، وأصبح الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم في عام 1983.

عائلة مايكل جاكسون تخطط لإنتاج أغنية جديدة من تسجيلاته القديمة

وعلى الجانب الآخر، تخطط عائلة مايكل جاكسون لتسجيل أغنية جديدة باستخدام صوت النجم الراحل، وذلك وفقا لتصريحات شقيقه تيتو التي نشرتها مجلة «ميرور» البريطانية، وأوضح: «مايكل ترك بعض التسجيلات، وبمساعدة الفرقة قد نضيف بعض التعديلات ونصنع تراكا جديدا، ونحن على استعداد لتجربة أي شئ من شأنه جعل تلك التجربة تخرج للنور، وسيكون من دواعي السرور أن أكون مع مايكل في أغنية مرة أخرى».

كان آخر تسجيل لمايكل جاكسون مع فرقة «The Jacksons» التي ضمت أشقاءه، في ألبوم بعنوان «Victory» لعام 1984، بعد عامين من ألبومه الناجح الذي حطم الأرقام القياسية «Thriller».

وأدت عائلة جاكسون حفلا موسيقيا تكريمًا لأخيهم الراحل مايكل جاكسون، قبل عيد ميلاده، أمس، في مهرجان «الأيام السعيدة»، حيث قاموا بغناء مجموعة مختارة من الأغاني الأشهر لـ «ملك البوب»، منها «Rock With You» و«Can’t Let You Get Away»، وأوضح شقيقه تيتو جاكسون: «لقد قمنا بتكريم مايكل لبعض الوقت إنه أحد الأجزاء المفضلة لدي في العرض.. نحن نفتقده ونفتقد أن يكون برفقتنا أثناء تسجيل الأغاني».

وتعتبر الحفلة الموسيقية هي المرة الأولى التي يعود فيها «The Jacksons» إلى المسرح منذ بداية جائحة «كوفيد 19» في عام 2020.