فرص عمل للشباب براتب 4 آلاف جنيه في الجيزة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب من الجنسين بإحدى شركات التدريب، على أن يُفضل في المتقدمين أن يكونوا من أصحاب الخبرات للعمل كبائعين «سيلز» بمنطقة باب اللوق في وسط البلد.

الشروط المطلوبة للوظائف

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة بائعين بمقر إحدى الشركات بمنطقة باب اللوق بوسط البلد، كالتالي:

- شباب وفتيات.

- يفضل الخبرة.

- مكان العمل: منطقة باب اللوق، في وسط البلد بالقاهرة.

- طبيعه العمل: «سيلز» بمقر الشركة وسوشيال ميديا.

- تدريب 3 أيام غير مدفوعة الأجر.

رواتب الوظائف وعمر المتقدمين

- الراتب 4000 جنيه.

- السن من 23 إلى 35 عاما للفتيات، ومن 23 إلى 25 عاما للذكور.

المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظائف

وأشارت المحافظة إلى ضرورة توافر عدد من الشروط للالتحاق بالوظائف، وكذلك عدد من الضوابط الخاصة بعملية التقديم، وهي:

- العمل يقبل خريجي المؤهلات العليا وفوق المتوسطة.

- لا يوجد أي رسوم تحت أي مسمى.

- يشترط التفرغ التام.

- أن يكون المتقدم حسن المظهر، ويقبل العمل مع فريق متكامل.

أما بالنسبة لمواعيد العمل بالوظائف التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، فتبدأ من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساءا، لمدة 6 أيام، على أن يكون يوم الجمعة هو الإجازة الأسبوعية.

كيفية ومكان التقديم لوظائف محافظة الجيزة

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة، عمارة الشبراوي، الدور الثاني.

وتُجرى المقابلات من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.