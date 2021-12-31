استئناف البحث عن الصيادين المفقودين في كفر الشيخ غدا بعد تحسن الطقس

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتصالاً هاتفيا مع أسر الصيادين الـ6 المفقودين في مياه البحر المتوسط لغرق مركبهم، وأنقذت العناية الإلهية 3 آخرين، وأرسل وفداً لأسر الصيادين، موجها بالمتابعة المستمرة.

ووفق بيان المحافظة، استمع محافظ كفر الشيخ لوالد الصيادين الأربعة أحمد الجمال، مؤكداً على أنه يتابع الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين، داعيا الله أن يخفف آلام فقدهم، كما تواصل مع علي الجمال، أحد الصيادين الناجين.

استئناف أعمال البحث غدا

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للمشاركين في أعمال البحث من الدولة والقوات البحرية، والأهالي والغواصين والصيادين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ونظراً لسوء الأحوال الجوية، ستتواصل أعمال البحث بدء من غد السبت، داعيا الله أن يُعثر عليهم.

المحافظ يتواصل مع محافظي بورسعيد ودمياط للبحث عن الصيادين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواصل مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار منرئيس ميناء برج البرلس، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحرالأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الاثنين الماضي على بعد مسافة 15 ميلا غرب بورسعيد، و10 أميال شرق دمياط، وعلى متنها 10 أشخاص، وهم طاقم المركب.

وأنقذت العناية الإلهية 3 صيادين، هم عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد، وتمت متابعة أعمال نقلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم، وعادوا لمنازلهم، لاستقرار حالتهم، وجاري البحث عن 6 آخرين منطاقم المركب، من بينهم 4 من أسرة واحدة، وزوج شقيقتهم وابن خالتهم وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.