محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ 13 قرية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ 13 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز «قلين، الحامول، كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم».

وأوضح المحافظ، أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها، هي قرى «المنشآة الكبرى، وصروة، التابعة لمركز ومدينة قلين، وقرى كوم الحجر، والزعفران، والابعادية، والبنا، التابعة لمركز ومدينة الحامول، وقرى حليس، والحمراء، التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وقرى المشارقة، وأبو عليوه، والهندسة، ومنشأة على، التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم».

المخططات تساهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية

وأضاف «نور الدين»، في بيان، أنه تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية تفعيلاً لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ قد اعتمد المخططات التفصيلية لبعض المناطق في وقت سابق، وذلك للحفاظ على الراضي الزراعية وعدم الاعتداء عليها، والبناء في الأماكن المسموح بها داخل الحيز العمراني للمدن والقرى.