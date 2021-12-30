أهالي الصيادين المفقودين في حادث مركب البرلس: «نفسنا نشوف ولادنا للمرة الأخيرة»

داخل منزل متواضع بمدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، تجلس أسرة 4 أشقاء صيادين مفقودين تبكي وتستقبل أبناء المدينة لمواساتهم، وذلك إثر فقدانهم بعد انفجار مركب صيد واصطدامها بأخرى في عرض البحر المتوسط بين محافظتي دمياط وبورسعيد، مؤكدين أنهم يريدون استعادة أولادهم أحياء أو أموات.

أحمد الجمال والد الأشقاء المفقودين «رمضان، إبراهيم، السيد ومحمد»، كشف لـ «الوطن»، أنهم لا يعلمون مصيرهم حتى الآن، على الرغم من استمرار حملات البحث عنهم، مؤكدا أنهم خرجوا في رحلة صيد ومعهم زوج ابنته الذي يدعى حمادة بكري، بحثا عن لقمة العيش لأنهم لا يمتهنون غير حرفة الصيد: «معندناش مصدر رزق تاني، كل أهل البرلس لا يعرفون غير مهنة الصيد، ومتعودين يخرجوا في رحلات تستمر لأيام أو أشهر ثم يعودون محملين بالخير يستطيعون الإنفاق على أسرهم».

والد 4 صيادين مفقودين: «معنديش غيرهم هما استثمار حياتي»

وبدموع لم تنقطع عبر عن حزنه قائلا: «شقا عمري ضاع، ولادي الـ 4 ماتوا أو مفقودين اللي هما استثمار حياتي، معنديش غيرهم راحوا في ضربة واحدة، نفسي أشوفهم للمرة الأخيرة، عندي أمل يكونوا عايشين ويبردوا نارنا، مش قادر استوعب اللي حصل، زمايلهم اللي ربنا كتب ليهم عمر جديد قالوا إنهم ربطوهم في جراكن علشان يقدروا ينقذوا نفسهم، لكن عدى يومين بدون حس ولا خبر».

الرجل الذي فقد أبنائه الـ 4 لم يعد قادرا على الحركة، يجلس في منزله منتظرا خبر رجوع أولاده وزوج ابنته أحياء أو أموات: «مش قادر أتحرك من الصدمة، 5 مرة واحدة صعبة عليا، أنا عندي أمل يرجعوا، أنا قاعد على سريري لا حول لي ولا قوة، منتظر خبر رجوعهم أو العثور عليهم، وأهالي المدينة بيواسوني كأن ولادي ماتوا، أنا عاوز ولادي».

أحد الناجين: شوفت زمايلي متوفين وربطهم بجراكن علشان يقدروا يلاقوا الجثث

بينما عبّر علي حسن الجمال، أحد الناجين من حادث غرق المركب، لـ «الوطن»، عن حزنه لرجوعه دون أصدقائه، «كنا مع بعض ورجعنا من غيرهم، الموقف صعب علينا بس لما حصل الانفجار ربطنا نفسنا في جراكن بلاستيك، علشان نقدر نكمل ونعوم وحد ينقذنا، وربنا قدرنا وكتب لينا عمر جديد».

وعن كيفية غرق المركب قال: «أرسلنا استغاثات عبر جهاز اللاسلكي لكن محدش وصلنا، وكنا حوالي الساعة 3 العصر يوم الإثنين، ولما حصل انفجار الأنبوية جرينا وربطنا نفسنا بجراكن، وشوفت زمايلي ماتوا وربطناهم بجراكن علشان يقدروا يلاقوا الجثث، أنا بنفسي ربطهم بجراكن كل 3 مع بعض، علشان تكون علامة يلاقوا الجثث، لكن لسة لحد دلوقتي الجثث لم تظهر، الموقف صعب علينا».

عضو مجلس النواب: نواسي أهالينا ونناشد المسؤولين بتكثيف البحث عن المفقودين

يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس والحامول وبيلا، عبّر عن مواساته للأهالي: «المصاب مصابنا والكارثة كبيرة، وناشدت كافة الجهات بسرعة البحث عن الصيادين المفقودين، واتصالاتنا مستمرة لحين العثور على أولادنا حتى يستطيع ذويهم دفنهم بجوارهم ورؤيتهم للمرة الأخيرة».

وأضاف «عبد الرازق» لـ «الوطن»، أنه أجرى اتصالات عديدة بالمسؤولين المعنيين لسرعة البحث عن الصيادين المفقودين: «مش هيهدى لينا بال إلا لما ولادنا يرجعوا، ومعروف إن بلطيم والبرلس هم أصل الصيد بالمحافظة، ودي مهنتهم، وكانوا رايحين يبحثوا عن لقمة عيشهم زيهم زي الآلاف من الصيادين، فجأة حصل انفجار أنبوبة غاز من مطبخ المركب، شطرت المركب نصفين واصطدمت بمركب تانية، ونضم صوتنا لصوت أهالينا بسرعة استخراج الجثامين».

يذكر أن مركبي صيد من مدينة البرلس، على متنهما 9 أشخاص، اصطدما بعد مسافة 15 ميلا غرب بورسعيد و10 أميال شرق دمياط، وجرى إنقاذ 3 صيادين وفقدان 6 آخرين جار البحث عنهم.