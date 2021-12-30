تفاصيل حادث مركب البرلس.. أسرة تفقد 4 أشقاء وزوج ابنتهم: «هنموت وراهم»

قبل 4 أيام كانت أسرة أحمد الجمال تعيش في هدوء، لا يعكر صفو حياتها شيئاً، فجأة تلقى «الجمال» اتصالا هاتفيا من أحد أقاربه يبلغه بفقدان أولاده الـ4 وزوج ابنته وشخص آخر، بعدما انفجرت أسطوانة الغاز الخاص بالمركب بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ليتحول الهدوء إلى فاجعة وصدمة كبيرة، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل حادث مركب البرلس.

تفاصيل حادث مركب البرلس.. بداية رحلة الصيد

وروى أحمد الجمال، صاحب مركب سيدنا الحسين والمقيم بقرية البنائين التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، تفاصيل حادث مركب البرلس قائلا: «منعرفش مهنة غير الصيد، وعندي مركب وطول عمري أنا وولادي شقيانين على رزقنا ورزق عيالنا، وولادي الـ4 بيخرجوا في رحلات صيد والمرة دي سافروا قبل وقوع الحادث بـ5 أيام ووصلوا بورسعيد وكانت الأمور تمام أثناء عودتهم لكن انفجرت إنبوبة الغاز داخل المركب، فشطرت المركب نصفين، وحاول طاقمها السباحة على جراكن بلاستيك، إلا أن 6 أشخاص لم يستطيعوا السباحة كثيرا وفقدوا في عرض البحر، بينما أنقذ طاقم مركب آخر 3 أشخاص قبل وفاتهم في المياه».

تفاصيل حادث مركب البرلس.. صدفة تنقذ 3 أشخاص

بينما أكد السيد الجمال أحد أقارب الصيادين المفقودين، أن صدفة أنقذت 3 من طاقم المركب، ووصلوا إلى مستشفى بورسعيد العام ومنه إلى قريتهم بعدما سبحوا فوق جراكن بلاستيك لمسافات طويلة: «ربنا نجاهم، هما قدروا يتحملوا موج البحر لحد ما مركب شافتهم بالصدفة، والناس أنقذتهم لكن الباقين لم يستطيعوا تحمل الموج العالي فجرفتهم مياه البحر ولم نعثر على جثثهم حتى الآن».

والدة الصيادين المفقودين تحكي تفاصيل حادث مركب البرلس

بينما روت سعدة علي، والدة الاشقاء الـ4 المفقودين تفاصيل حادث مركب البرلس، قائلة إن أولادها خرجوا ولم يعودوا لها حتى الآن،: «ولادي خرجوا وسابوا عيالهم لينا، وتلقيت مكالمة من أحدهم قبل الغرق بوقت قليل قالي فيها خلي بالك من ولادي يا أمي، وأنا عايزة عيالي شقى عمري، هموت وراهم ماتوا وسابولي كوم لحم في رقبتي».

وكان نقيب الصيادين بالبرلس، محمد شرابي، قد أعلن تفاصيل حادث مركب البرلس، حيث أكد أن أسطوانة غاز انفجرت فشطرت المركب نصفين وغرق كل من فيها إلا أن 3 أشخاص نجوا في الحادث الذي وقع بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ولم يتمكن الأهالي حتى الآن من العثور على المفقودين بينهم 4 أشقاء وزوج ابنتهم وابن خالتهم.