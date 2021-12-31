خبير: علاقة مصر الخارجية مع كل دول العالم في أحسن حالاتها.. «فيديو»

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن السياسة الخارجية المصرية تحظى بقبول كبير من كافة دول العالم، وأنها تسعى لتعميق علاقتها مع مصر في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، وهذا يعود إلى عدد من المحددات، أولها أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتسعى إلى تجنب أي جزئية أو مساحة من الخلافات.

وتابع: «وهذا يجعل مصر دولة قائدة في المنطقة ومحور التفاعلات فيها، وتقدم نفسها كدولة تدعم الآخرين، وتفضل الحلول السلمية ومناقشة الخلافات على طاولة المفاوضات بعيدًا عن لغة البندقية والرصاص».

مصر دولة مسؤولة في المنطقة

وأضاف «سمير»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة، أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها دولة مسؤولة وتنظر للقانون الدولي باعتباره محددًا ويشكل خطوطًا فاصلة بين التدخلات والحفاظ على المصالح الوطنية، وعلاقة مصر مع كل دول العالم في أحسن حالاتها، وربما تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها اتفاقيات تعاون استراتيجي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولديها اتفاقية مع روسيا، و4 اتفاقيات مع الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا والصين.

أهمية التحركات الخارجية للرئيس

وشدد على أن التحركات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطت مصر طعمًا جديدًا من الدبلوماسية، حيث كانت قبل توليه الحكم لها علاقات مع دول كثيرة، ولكن الرئيس السيسي حريص على الزيارات والنقاش ومتابعة التفاصيل حول أسس ومحددات العلاقة مع هذه الدول، وهذا أسهم في تعميق وتقوية العلاقات مع هذه الدول، وعلى سبيل المقال فإن السيسي هو أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عامًا، وهذه الزيارة كانت جريئة وشجاعة وعبرت عن دور مصر الحقيقي في العالم العربي.

ولفت إلى أن فكرة التوازن ووجود علاقات متوازنة مع كل دول العالم وسط حرب باردة أمر ليس سهلًا، خاصة أن هناك صراعًا على منطقة الشرق الأوسط، وصياغة المصالح المصرية وسط كل هذا أمر في غاية الصعوبة.