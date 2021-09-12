خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي أعطى نمطا جميلا في إدارة شؤون الحكم

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، إن ردود الفعل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت كانت إيجابية للغاية، موضحًا: «الأصوات التي لا تحب مصر ستصمت بعد صدور هذه الاستراتيجية، نحن ندخل عصرًا جديدا وجمهورية جديدة، تحترم فيها الدولة المصرية حقوق الإنسان بشكل كبير».

الرئيس يسعى إلى وضع مصر على مصاف الدول المتقدمة

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى وضع مصر على مصاف الدول المتقدمة، وهو ما سيشجع في المستقبل على استقبال الاستثمارات الدولية، وإسكات الأصوات الرديئة التي تحاول أن تنغص على الخارجية المصرية.

أرضية قوية للخارجية المصرية في الخارج

وتابع، أن الخارجية المصرية أرضية قوية في التعامل مع الخارجية الأمريكية والفرنسية والبريطانية، مشددًا على أن مصر مستقلة لا تخضع لأحد، إذ يرتبط الشعب المصري بالرئس السيسي لأنه يحافظ على كرامة المصريين.

وأكد أن الرئيس السيسي أعطى نمطًا جميلا في إدارة شؤون الحكم، إذ فتح المشاركة للجميع لإطلاق الاستراتيجية وسمع قادة الفكر والرأي لمدة سنة ونصف، ومن ثم فإنها حصلت على وقت كافٍ للمشورة.

وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعين دائمًا بالعناصر المصرية الجيدة التي تستطيع صياغة مستقبل مصر، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعبر للعالم عن مدى توسيع المشاركة ومنح الشباب والمرأة الزخم في صياغة مستقبل مصر، إذ يطلق الرئيس السيسي مبادرات بشكل مستمر تكشف أنه سباق وعالم ببواطن الأمور ويطمئن المصريين على مستقبلهم.