خبير علاقات دولية: ميركل دعمت مصر في كل المجالات بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، إن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل سياسية مخضرمة وسيّرت ألمانيا إلى المزيد من التقدم والتطور، موضحةً أنها كانت تملك من الحكمة ما يجعلها تسير السياسة الألمانية بشكل رائع، وكان لها مواقف مميزة من مصر وبخاصة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواقف إنسانية لميركل في أزمة اللاجئين

وأضاف سنجر خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنها دعمت الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والتقنية والتعليم، كما كان لها مواقف إنسانية في أزمات اللاجئين بالشرق الأوسط، وحاولت أن تقدم توازنا بين بلادها ومساعدتها للدول الناشئة والنامية.

زيادة التبادل التجاري

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة وهناك نجاحات وتوافق كامل بين السياسة الخارجية المصرية والألمانية، ومنذ وصول ميركل إلى سُدة السلطة في ألمانيا زاد التبادل التجاري مع مصر، يقدر بنحو 5.2 مليار دولار بتقديرات البنك الدولي».

وأشار، إلى أن نمو التجارة بين مصر وألمانيا لافت للنظر، كما أن السياحة الألمانية تفد إلى مصر بشكل مكثف بواقع 1.8 مليون سائح قبل جائحة كورونا، وهو ما يعني أن لهم قناعة بأن مصر دولة مستقرة وأمنة، وبعد الجائحة كان هناك تصميم من الألمان على زيارة مصر بواقع 200 ألف شخص، كما قدمت ألمانيا لمصر تسهيلات بـ1.6 مليار دولار في صورة قروض ميسرة في المشروعات التي تدخل في صميم البنية الأساسية.