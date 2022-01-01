خطة زوج أمينة الإيطالية لاستعادة طفليه.. خداع وإلهاء واستقبال بالأحضان

استخدم محمد جمال الشهير بـ«جيمي» زوج أمينة الإيطالية، حيلة للحصول على طفليه كريم وأحمد من والدتهما أمينة الإيطالية، إذ أرسل شقيقه وصديقه ليطمئنا على الطفلين، ويعطيهما هدايا رأس السنة، بعدما أقنعا أمينة ووالدتها لورينا، أنّ «جيمي» لا يعرف عن زيارتهما شيئا، ثم قاما بإلهاءهما وأخذ «كريم» و«أحمد»، ورحلا مسرعين بالسيارة، فيما استقبل جيمي طفليه بالأحضان والقبلات، حيث اشتكى الطفل الصغير لوالده من قلة إطعامهما، بينما اشتكى الكبير من تكرار الصراخ فيه، إذا تحدّث بالعربية أمامهما.

خطة محكمة لاستعادة الطفلين

وقال محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ شقيقه نبيل، وصديقه محمود تمكنا من إقناع «لورينا» والدة زوجته أمينة الإيطالية، برؤية «كريم» و«أحمد» لمدة ساعة واحدة فقط، في الوقت والمكان الذي يحددوه، ومنحهما هدايا رأس السنة، مؤكدين لها أنّ «جيمي» لن يكون موجودا ولا يعلم شئ عن زيارتهما، فاستجابت بالفعل، وحددت تاريخ وموعد الزيارة اليوم.

أخذا الطفلين وهربا بهما

وأضاف زوج أمينة الإيطالية، أنّ «نبيل ومحمود»، تمكنا بالفعل من رؤية الطفلين، وجلسا معهما وأعطوهما هدايا وطعام، ثم غافلا والدتهما وجدتهما وأخذوهما في السيارة، وفرا بها، وعاد بهما إليه، حيث كان ينتظرهم في مكان بعيد عن مكان الالتقاء.

عادت روحه إليه برؤية طفليه

وأوضح زوج أمينة الإيطالية، أنّه شعر أنّ روحه عادت إليه فور رؤيته لأطفاله الذين قابلاه بالأحضان والقبلات، خصوصاً أحمد الصغير الذي اشتكى له من شدة الجوع، نظرا لكون والدته وجدته كانا يطعماه القليل من الطعام.

صراخ بسبب حديثهما بالعربية

قال كريم نجله الأكبر، إنّ جدته ووالدته كانتا تصرخان فيهما، حينما يتحدثان باللغة العربية، وكانا يطلبان منهما دائما الحديث بالإيطالية، موضحا أنّه اصطحب أطفاله لرؤية شقيقهما جمال، ثم سيغلق هاتفه ويصطحبهما معه، ليتناولوا الطعام في أي مطعم، ويحتفلان برأس السنة الميلادية، ليخفف عنهما ما مرا به خلال الفترة الماضية.