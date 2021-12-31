زوجه داوود السيد: لم يهتم بجمع ثروة من أعماله الفنية وكان مخلصا لكتاباته

قالت كريمة كمال، زوجة المخرج الكبير داوود عبدالسيد، إن زوجها لم يسع إلى جمع ثروة من الأموال، ولكنه كان مخلصا لكتاباته وأعماله الدرامية، ما أعطاه الأفضلية عن باقي زملائه في تلك الآونة بالانفراد بأعمال كبرى وعظيمة خلدتها السينما.

وأضافت أن زوجها دائما ما يستشير الأشخاص القريبين منه، «لما كان بيكتب سيناريو كان بيخليني أقراه، وكان ليه أصدقاء تانين بيخليهم يقروه، ولكن في الآخر اللي هو حاسس بيه وعايز يعمله بيعمله، ودي كانت أهم حاجة بالنسبة له في طريقة تعامله مع شغله وأفلامه».

داوود عبد السيد تمسك بدراسة ابنه بعيدا عن المدارس الحديثة

وأشارت «كمال» خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، إلى أنها أنجبت من المخرج الكبير ابنهما الوحيد «يوسف»، وأصر والده أن يتعلم في إحدى المدارس القديمة وليست الحديثة، «كان عنده ثقة إن المدارس دي التعليم فيها أحسن، وعلشان كده عملنا المستحيل علشان يوسف يدخل المدرسة».

سفر نجله للدراسة في باريس اللحظة الأكثر ألما في حياة داوود عبدالسيد

وأوضحت أن علاقته بابنه قوية للغاية ودائما ما يجلس معه ويخاطبه، وعندما حصل ابنهما على منحة في باريس، وكانت اللحظة الأكثر ألما للمخرج الكبير بفراق ابنه، «داوود عمره ما توقف عن الكتابه في يوم، وعلشان كده لما كانت بتجيله الفرصة كان بيبقي عنده أكثر من سيناريو».