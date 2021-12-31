وفاء عامر لـ«الوطن»: أتمنى تقديم أدوار صعبة في 2022.. وربنا يحفظ بلدنا

«نفسي أعمل أدوار معملتهاش قبل كده».. هكذا كشفت الفنانة وفاء عامر عن أول أمنياتها في العام الجديد 2022، مؤكدة أنها تبحث دوماً عن تقديم كل ما هو جديد ومختلف.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تتمنى تقديم أدوار صعبة، لاسيما الشخصيات التي تعالج قضايا مجتمعية تهم كل البيوت المصرية والعربية، مضيفة أنها تحلم برؤية مصر في مصاف الدول المتقدمة لأننا بلد يستحق كل الخير والنجاح.

وفاء عامر: ربنا يحفظ رئيسنا وبلدنا

ودعت الفنانة وفاء عامر، المولى عز وجل، بأن يحفظ بلدنا مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يكل ولا يمل عن إحداث نهضة شاملة في مصر من خلال افتتاح المشروعات القومية التي سنرى نتاجها خلال الفترة المقبلة.

وفاء عامر تعتذر عن مسلسل «فاتن أمل حربي»

وفي سياق مختلف، اعتذرت الفنانة وفاء عامر عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل «فاتن أمل حربي»، وتقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم بمشاركة كل من شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسي، إنتاج جمال العدل، وإخراج ماندو العدل، حيث أرجعت سبب اعتذارها إلى خضوع والدتها لعملية جراحية تدفعها لملازمتها خلال هذه الفترة.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر، كان مشاركتها في بطولة حكاية «إن كبر ابنك» ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، وشاركها البطولة كل من ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الإدريسي، حمدي هيكل، ندى بهجت، عمرو فريد وكوكبة من النجوم، من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.