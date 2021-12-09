وفاء عامر عن مشاركتها في كورسات فنية: «أنقل خبراتي للمواهب الجديدة»

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل مشاركتها في كورسات أكاديمية مع المنتج يوسف حسن يوسف، حيث أكدت أنها تهدف إلى مساعدة المواهب في مختلف مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو.

توعية المواهب بدور الفن في خدمة المجتمع

وقالت «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تعتبر مشاركتها في «الأكاديمية» نقل خبرات وليس تدريسًا للمتقدمين من المواهب، مضيفةً: «سأجلس معهم وأنقل لهم مشاعري أمام الكاميرا، وسأمدهم بتدريبات كالتي تعلمتها من أساتذتي في المهنة، وأنقل لهم قراءاتي التي أصقلت موهبتي وأوصلتني إلى ما أنا فيه الآن».

وتابعت: «سأوعيهم بدور الفن في خدمة المجتمع، ومدى علاقته بالرسم والموسيقي والديكور والنقد الفني، بخاصة وأن هذه العناصر يتم تدريسها في المعاهد الفنية، بالإضافة إلي طريقة قراءة السيناريو وحيثيات قبول الأدوار بعناية شديدة».

وأردفت: «سأجيب على العديد من التساؤلات، منها هل يختلف طموح الفنان عن طموح المخرج والمؤلف ومهندس الديكور مثلاً؟، وأؤكد مجددًا أنني سأكون ناقلة لخبراتي ليس أكثر، لأن الأكاديمية ستستعين بأساتذة تمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية وأصحاب الورش الفنية».

تفاصيل أكاديمية فنية لوفاء عامر وسوسن بدر

ويشارك الفنانة وفاء عامر في «الأكاديمية» الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد بدير استعدادًا للانطلاق في الرياض والبحرين خلال الشهر الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنه المنتج يوسف حسن يوسف، في بيان صادر من مكتبه الإعلامي.

يذكر أن وفاء عامر حرصت على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، والذي اختتمت فعالياته، الجمعة الماضية، بدار الأوبرا المصرية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا أسود اللون، حاز على إعجاب متابعيها عند نشرها للصور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.