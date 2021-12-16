وفاء عامر تطل على «إنستجرام» بـ«التايجر».. ومتابع: صباح السمنة البلدي

خطفت الفنانة وفاء عامر الأنظار بإطلالتها الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت مرتدية جاكيت تايجر، الذي يعد ملك الأناقة، باعتباره أحدث صيحات موضة 2021 ، وانهالت التعليقات من الجمهور ونجوم الفن على الإطلالة.

وفاء عامر تظهر بـ«التايجر»

وكتبت وفاء عامر على الصورة التي نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة «صباح الفل على أجمل ناس»، لتتوالى ردود الأفعال من أصدقائها بالوسط الفني، حيث علقت الإعلامية بوسي شلبي «إيه الحلاوة دي؟»، وقالت الفنانة برلنتي فؤاد «أختي وحبيبتي القمر».

كما حظيت إطلالة وفاء عامر بإعجاب العديد من المتابعين عبر صفحتها الشخصية، مبدين إعجابهم بجمالها وأناقتها، ومعبرين في نفس الوقت عن حبهم لها، وقال أحدهم، «ماشاء الله عليكي بجد ربنا يحفظك»، وعلق آخر «صباح الجمال والرضا والسعادة».

وكانت من أبرز التعليقات أيضا، «ماشاء الله، تبارك الله، إيه القمر اللي على الصبح، ده قمر ما شاء الله عليكي»، وكان أغرب تعبير عن الإعجاب بالفنانة، «صباح الورد.. صباح السمنه البلدي».

الجمهور لـ وفاء عامر «عيب»

وسبق وأن أثارت وفاء عامر الجدل من خلال مشهد في مسلسل «الطوفان»، حيث نشرته على صفحتها، معلقة، «لما تجيب صاحبتك البيت وأختك تقفشك»، وأضافت في تعليق على المنشور قائلة، «وهي ملهاش أهل يسألوا عليها».

وعبر أحد المتابعين عن استيائه «عيب تقولي كده يا وفاء»، وقال آخر «لو الحدث حقيقي وحصل دا يرجع لتربية التسيب والانحلال وعدم الحرص على البنت االي يخليها تعمل إللي على كيفها، ومحدش يقولي الحرية والوضع اختلف، والدنيا خربت وربنا يسترها على أولادنا، والا إنتي شايفة غير كدا؟».