أهالي الغربية يحتفلون بأعياد الكريسماس بمهرجانات لإسعاد الأطفال «صور»

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية مساء اليوم حرص الآلاف من الأسر والعائلات على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس من خلال الخروج إلى المولات التجارية والأندية الرياضية للمشاركة في المهرجانات، متحدين سوء الأحوال المناخية وهطول الأمطار الغزيرة وموجه الصقيع ليلا.

احتفالات الكريسماس ورأس السنة لأسر الغربية مستمرة رغم برودة الطقس

كما رصدت «الوطن» اصطحاب الأسر والعائلات لأطفالهم إلى الكافيهات والمنتزهات والمولات التجارية على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

وتسببت سوء الأحوال الجوية والطقس في ارتباك حركة النقل والمواصلات مروريا بسبب شيوع الشبورة المائية نسبيا بين مراكز «طنطا - المحلة» و«السنطة - بسيون» و«قطور - كفر الزيات» و«سمنود - زفتى» وغيرها كونها مطلة على مياه الترع والأراضي الزراعية.

محافظ الغربية يعطل الدراسة بالمدارس

من ناحية أخرى، قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعطيل الدارسة غداً السبت بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وتضمن القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديرو الإدارات.

كما أهاب الدكتور طارق رحمي بالمواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.