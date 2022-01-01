ضبط سيدة ألقت طفلتها الرضيعة أمام عقار في الدقي: حملت بها سفاحا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سيدة وابنة خالتها لإلقائها طفلها عمر يومين حملت فيه سفاحًا في إحدى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ من موظف عن الواقعة

ورد بلاغ إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، من موظف بشركة بالعثور على طفلٍ يبلغ من العمر يومين أمام عقار محل سكنه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة والدة الطفل وابنة خالتها، وأنها ألقته بالشارع أمام العقار.

ضبط والدة الطفلة

وعقب ضبط والدة الطفلة، اعترفت بارتكابها الواقعة وقيامها بإلقاء طفلتها في الشارع لأنها حملت فيها سفاحًا من علاقات متعددة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.