محافظ الجيزة يستجيب لشكوى مسنة أغرقت المياه أرضية منزلها في الدقي

رصدت محافظة الجيزة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة باسم نبوية أحمد، والمقيمة بالعنوان 5 شارع حسن رمضان بالدقي، والتي تضرر منزلها من وجود تسرب مياه أسفل العقار المقيمة به، مما أدى إلى غرق أرضية شقتها وتضررها.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي للوقوف على أسباب التسرب والعمل على حل الشكوى بشكل جذرى لعدم تكرار ذلك مجددا.

مساعدة مالية وكرتونة مواد غذائية

وحرص محافظ الجيزة على التواصل تليفونيا مع السيدة الشاكية، للتأكد من تلبية كافة احتياجاتها، موجها بمنحها مساعدة مالية لإعانتها إلى جانب تسليمها عدد 4 بطاطين وكرتونة منتجات غذائية مع المتابعة الدورية لحالتها من قبل الأجهزة المعنية.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بعمل بحث اجتماعي للمواطنة المذكورة للوقوف بجانبها، وتوفير إعانات مالية لها، وذلك في إطار توجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توجيهات بشفط المياه من أسفل العقارات المتضررة

ومن جانبها قدمت السيدة خالص الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة معربة عن سعادتها لسرعة الاستجابة والعمل على حل شكواها متمنية دوام التوفيق والسداد.

وشملت المجهودات التي نفذتها محافظة الجيزة لحل شكوى المواطنة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع حي الدقي بشفط المياه من أسفل العقارات المتضررة وإصلاح موقع تسرب المياه، كما تبين وجود كسر في فرع صرف صحي وجاري العمل على إصلاحه.