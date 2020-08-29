مقتل جندى هندى و7 متمردين إثر مواجهتين بالأسلحة النارية في كشمير

أعلن الجيش الهندي، اليوم، مقتل جندى هندى و 7 متمردين خلال مواجهتين بالأسلحة النارية وقعتا على مدار الـ24 ساعة الماضية في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا قوله إن 3 مسلحين وجنديا هنديا قتلوا في وقت مبكر اليوم، بعدما نفذ الجنود ورجال الشرطة الهندية عملية بحث عن مسلحين في قرية بمنطقة "بولواما".

وأضاف كاليا، أن الجنود استردوا بندقية هجومية ومسدسين من المسلحين الذين لقوا مصرعهم.

من جانبا، أكدت الشرطة الهندية أن فرقا مشتركة من الجيش والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا أمس الجمعة على قرية في منطقة شوبيان أثر ورود معلومة تفيد باختباء مسلحين هناك؛ ما أدى إلى حدوث تبادل لإطلاق النار.

وأضافت الشرطة الهندية، في بيان، أن 4 مسلحين لقوا مصرعهم وتم إلقاء القبض على مسلح آخر خلال العملية، مشيرة إلى أنه تم مصادرة بندقيتين آليتين و3 مسدسات من موقع القتال.