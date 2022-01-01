إجازات شهر يناير 2022.. الأولى مع بدايته والثانية في آخره

مع مطلع عام جديد يبحث العديد من المواطنين وتحديداً العاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب عن الإجازات الرسمية من أجل الحصول على قسط من الراحة، وخلال شهر يناير الجاري توجد أكثر من إجازة رسمية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول إجازات شهر يناير 2022.

تفاصيل إجازات شهر يناير 2022

وخلال شهر يناير 2020، يوجد يومين إجازة الأول في بداية الشهر بمناسبة دينية للمسيحيين، والثاني مع الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، وهما كالتالي:

إجازة عيد الميلاد المجيد

وتشمل إجازات شهر يناير 2022، وتعتبر أول إجازات عام 2022 بالكامل هي عيد الميلاد المجيد والذي يوافق يوم 7 يناير، وسوف يأتي عيد الميلاد المجيد هذا العام خلال يوم جمعة.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وتشمل أيضاً إجازات شهر يناير 2022 رسمياً، إجازة يوم 25 يناير وذلك بمناسبة ذكرى كل من عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وستأتي هذا العام يوم الثلاثاء، لذا من المنتظر أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 27 من شهر يناير الجاري، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يُتبع في ترحيل مختلف الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع حتى يتم ضمها مع العطلات الرسمية وهي يوم الجمعة والسبت.

لا إجازات رسمية خلال شهري فبراير ومارس

وفي السياق ذاته، فإنه بعد نهاية شهر يناير 2022 فلن توجد إجازات رسمية أخرى خلال شهري فبراير ومارس المقبلين من العام الجاري، على أن تعود الإجازات مرة أخرى خلال شهر أبريل المقبل وتحديداً خلال يوم 24 أبريل للمسيحيين وهو عيد الفصح، وخلال اليوم التالي له سوف توجد إجازة بسبب مناسبة الاحتفالات بـ «شم النسيم»، على أن يجرى ترحيل هذا اليوم إلى يوم الخميس الذي يوافق 28 من الشهر ذاته.