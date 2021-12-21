الإجازات الرسمية في مصر 2022: الدليل الكامل

بدأ العد التنازلي عن بداية العام الميلادي الجديد 2022، حيث سيطل علينا بعد 10 أيام، ولذلك يبحث المصريون بكل فئاتهم عن الإجازات الرسمية في مصر 2022 على كل مواقع البحث بشبكة الإنترنت.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، الإجازات الرسمية في مصر 2022 باليوم والعدد، حيث من المقرر أن يبلغ عدد الإجازات الرسمية في ذلك العام نحو 14 يوما.

الإجازات الرسمية في مصر 2022

ووفقا لقوانين العمل وقرارات رئيس مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن تكون عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2022 نحو 18 يوما، وقد تزيد إلى 19 يوما، في حالة ما إذا قرر رئيس مجلس الوزراء أن تكون عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام والأعمال العام 4 أيام بدلا من ثلاثة أيام وفقا للمنصوص عليه في قوانين العمل.

ترحيل أيام الإجازات الرسمية في مصر 2022 من أول الأسبوع إلى الخميس

وبذلك تكون الإجازات الرسمية في مصر 2022 بالدليل الكامل، على النحو التالي :

1- يوم الجمعة 7 يناير بمناسبة «أعياد الميلاد القبطية» رأس السنة الميلادية.

2- يوم الثلاثاء 25 يناير بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وسيتم ترحيله إلى يوم الخميس 27 يناير، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

3- 24 أبريل الأحد (عيد الفصح القبطي للإخوة المسيحيين).

4- الاثنين 25 أبريل بمناسبة الاحتفالات بـ «شم النسيم»، وسيتم ترحيله إلى يوم الخميس 28 أبريل.

5- الاثنين 25 أبريل الاثنين بمناسبة «عيد تحرير سيناء» وسيتم ترحيله إلى يوم الخميس في نهاية الأسبوع وفقا للقرار الوزاري.

6- يوم الاحد 1 مايو بمناسبة «عيد العمال» ومن المقرر أن يتم ترحيله ليوم الخميس 5 مايو .

7 - يوم الاثنين من 3 مايو إلى الخميس 6 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك (4 أيام).

8- الخميس 30 يونيو بمناسبة ذكرة ثورة 30 يونيو.

9- يوم الجمعة إجازة وقفة عرفات، أو الخميس بحسب رؤية هلال ذو الحجة).

10- يوم السبت من 9 إلى 12 يوليو (4 أيام) بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

11- يوم السبت 23 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 28 يوليو بقرار رئيس الوزراء.

12-يوم السبت 30 يوليو، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 أغسطس.

13-يوم الخميس 6 أكتوبر، بمناسبة ذكرى انتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

14 - يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يتم ترحيلها الى يوم الخميس 13 أكتوبر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.