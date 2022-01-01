الصحة العالمية في رأس السنة: يمكننا القضاء على جائحة كورونا في 2022

في رسالة للعالم بمناسبة رأس السنة والعام الجديد، أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله في القضاء على وباء فيروس كورونا خلال عام 2022، مشيرا إلى أن العالم يملك الأدوات لإنهاء هذه الجائحة، بالرغم من أن حالات الإصابة تسجل أرقاما قياسية جديدة في كافة أنحاء العالم، وذلك حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

رسالة متفائلة وتحذير من منظمة الصحة العالمية

غير أن رسالة مدير منظمة الصحة العالمية، المتفائلة تلك، اقترنت أيضا بتحذير، من أنه كلما استمرت حالة عدم العدالة في توزيع اللقاحات، كلما طال الوباء.

وحذر غيبريسوس، في بيان: من تكديس اللقاحات، بكميات تفوق حاجة الدول، مؤكدا أنه إذا ما قضينا على عدم المساواة، فإننا نقضي على الوباء، ونقضي كذلك على الكابوس العالمي الذي عشناه جميعا، وهذا ممكن، حسبما أضاف مدير منظمة الصحة العالمية.

وبث مدير منظمة الصحة العالمية رسالة إيجابية في خطابه، مشيراً إلى توفر المزيد من الأدوات الآن للتعامل مع «كوفيد-19».

غيبريسوس: المصالح الضيقة وتكديس اللقاحات أظهر أوميكرون

إلا أنه قال أيضا: إن مصالح الدول الضيقة وتكديس اللقاحات من جانب بعض الدول أدى إلى تقويض المساواة وخلق الظروف المثالية لظهور متحور أوميكرون، وكلما طالت فترة اللامساواة، زادت مخاطر تطور الفيروس بطرق لا يمكننا منعها أو التنبؤ بها، وذلك حسبما نقلت بي بي سي.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم أكثر من 287 مليون حالة، فيما توفي حوالي 5.5 ملايين شخص جراء الإصابة بهذا المرض.

ويخيم الوباء ومعدلات انتشاره المتسارعة والمتصاعدة على رأس السنة هذا العام أيضا، حيث يستقبل الناس في جميع أنحاء العالم، العام الجديد، بدون احتفالات واسعة، كما كان الحال قبل تفشي الوباء.