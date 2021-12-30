«الصحة»: إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في فاكسيرا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انتهاء الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» من إنتاج ما يقرب من 30 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك».

وقال «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللقاح يتم إنتاجه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بأعلى جودة، لافتا الى توزيع 23 مليون جرعة منها على مراكز تلقي لقاح كورونا والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

إنشاء غرفة لتبريد اللقاحات بطاقة استعابية كبيرة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى خطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية للعمل على إنشاء غرفة خاصة بالتبريد لحفظ لقاحات كورونا داخل «فاكسيرا»، بطاقة تخزينية تصل إلى 160 مليون جرعة، مع إضافة غرف جديدة لحفظ المواد الخام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية تعمل في الفترة الحالية على تطوير لقاح «سينوفاك» لمواكبته كل التحورات التي تحدث لفيروس كورونا، بما فيها مواجهة متحور «أوميكرون» السائد حول العالم بنهاية شهر يناير المقبل.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تدريب الفرق العاملة بها، وذلك على مراحل تصنيع المواد الخام للقاح.

شحنة من لقاح كورونا أسترازنيكا تصل مصر 5 يناير

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام عبدالغفار استعداد وزارة الصحة لاستقبال شحنة من لقاح أسترازينكا تقدر بحوالي مليون جرعة من لقاح كورونا في الأسبوع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير كل لقاحات كورونا لجميع المواطنين، بهدف الوصول إلى المستهدف بنهاية العام الجاري، وهو تطعيم 40% من المواطنين.

ودعا متحدث الوزراة المواطنين إلى التطعيم بلقاحات كوورنا، قائلا إن جميعها آمنة وفعالة، ولا داع للخوف منها، وليس لها أي أَضرار سلبية على الجسم.