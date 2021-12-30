متحدث «الصحة» لـ«الوطن»: معدل إصابات كورونا ثابت.. ومستعدون للموجة الخامسة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ متحور كورونا «أوميكرون»، يحاول التعايش في مختلف المجتمعات وسيكون هو السائد بين المتحورات على مستوى العالم ووفقا للبيانات التى ظهرت عنه، فالمتحور الجديد ليس شديد العدوي وأعراضه تشبه نزلات البرد.

«الصحة» تكشف تطورات الإصابة بكورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر حاليا في نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك ثبات في أعداد المصابين، ومعظم الإصابات بسيطة ومتوسطة وتخضع للعزل المنزلى تحت إشراف طبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ حالات العزل الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة لا تتخطي 13%، ومعظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وندعو المواطنين في حالة الإصابة بفيروس كورونا خاصة كبار السن إلى طلب الرعاية في توقيت مبكر وعدم انتظار تدهور الحالات، خاصة مع توافر أسرّة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وفيما يتعلق بالموجة الخامسة لفيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحاته لـ «الوطن» أنّه لا يجب استباق الأحداث بشأن دخول مصر الموجة الخامسة، مطمئنا المواطنين بشأن استعدادات وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة القادمة والعمل على عدم انتشار متحور أوميكرون بشكل كبير في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.