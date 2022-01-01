وصول أسرة «عبد الله» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد لحضور محاكمة المتهم كريم الهواري

وصلت منذ قليل أسرة «عبد الله» أحد المتوفين في حادث الشيخ زايد، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

إحالة كريم الهواري للجنايات

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

كريم الهواري يقود تحت تأثير المخدرات

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم «كريم محمد الهواري»، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.